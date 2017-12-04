За взятку в 200 евро молдаванин рискует сесть на 6 лет

Администратор транспортной фирмы в Басарабяском районе попытался подкупить сотрудников полиции.

Мужчина был остановлен на дороге, и он пообещал 200 евро патрульным офицерам, чтобы те не оформляли документы за несанкционированную перевозку пассажиров, пишет stirilocale.md.

Сотрудники правоохранительных органов, тем не менее, отказались от мзды и заявили о взяточнике. Было инициировано уголовное преследование, в результате которого подозреваемый был задержан на 72 часа.

Если его признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом от 2 до 4 тысяч условных единиц.