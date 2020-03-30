За выходные в Гагаузии сгорели два автомобиля (ФОТО)

0

В Гагаузии в конце минувшей недели сгорели сразу два легковых автомобиля. Об этом сообщили в региональном управлении чрезвычайных ситуаций автономии.

Первый инцидент произошёл в субботу, 28 марта. Как пишет gagauzinfo.md, поступило сообщение о возгорании автомобиля Audi A6 в Комрате. Выехавшие на место пожарные пламя потушили, но машину спасти не удалось.

Другое возгорание случилось сутки спустя – тоже в Комрате. На перекрёстке внезапно загорелся ехавший автомобиль Mercedes. Пожарные потушили огонь, машина выгорела частично.

Причины возгорания обоих автомобилей выясняются. В результате инцидентов никто из людей не пострадал.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.