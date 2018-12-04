За выходные три человека были госпитализированы с гипотермией

На протяжении двух выходных скорая помощь была оказана 4183 пациентам по всей стране. В 901 случаях из них речь шла о об оказании срочной помощи.

Об этом говорится в сообщении для прессы Национального центра скорой догоспитальной медицинской помощи. Также отмечается, что бригады СДМП оказали помощь в 13 ДТП, которые произошли на территории муниципиев Кишинев и Бельцы, а также в районах Фэлешты, Чимишлия и Хынчешты. В общей сложности помощь была оказана 16 гражданам, пострадавшим в авариях, а 15 из них были госпитализированы.

В этот же период было зарегистрировано 3 случая гипотермии. Речь идет о двух пациентах в Оргееве и Комрате с гипотермией 1 степени, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, а также 70-летнем жителе Кантемира с гипотермией 2 степени. Все пострадавшие получили помощь и были госпитализированы.