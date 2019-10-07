За выходные пограничники выявили три попытки пересечь госграницу по поддельным правам

За выходные пограничники выявили три попытки пересечь госграницу по поддельным правам

Три поддельных водительских удостоверения были обнаружены во время пограничного контроля у граждан Румынии, Турции и Молдовы. Инциденты были зарегистрированы на прошедших выходных.

На контрольно-пропускном пункте “Паланка” на выезде из страны был остановлен 28-летний гражданин Румынии, находившийся за рулём Skoda с чешскими номерами. Во время проверки водительских прав, выданных румынскими властями, были замечены элементы подделки. Задержанный гражданин заявил, что получил документ за 100 евро через знакомых в Германии.

Два других водительских удостоверения с явными признаками подделки были обнаружены на КПП “Джурджулешты-Галац”. В первом случае был задокументирован гражданин Молдовы. Выяснилось, что мужчина никогда не учился в автошколе и не сдавал экзамен, а права “купил”, так как ему поступили выгодные предложения по работе в качестве водителя за границей.

Во втором случае был задержан гражданин Турции за рулём грузовика с румынскими номерами. Его турецкие водительские права оказались поддельными. Водитель признался, что за многочисленные нарушения ПДД лишился прав, а новые приобрёл за 650 долларов.

Во всех случаях поддельные документы были изъяты и отправлены для проверок экспертам. Граждане продолжили свой путь в качестве пассажиров.

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