За выходные пограничники выявили три попытки пересечь госграницу по поддельным правам

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Три поддельных водительских удостоверения были обнаружены во время пограничного контроля у граждан Румынии, Турции и Молдовы. Инциденты были зарегистрированы на прошедших выходных.

На контрольно-пропускном пункте “Паланка” на выезде из страны был остановлен 28-летний гражданин Румынии, находившийся за рулём Skoda с чешскими номерами. Во время проверки водительских прав, выданных румынскими властями, были замечены элементы подделки. Задержанный гражданин заявил, что получил документ за 100 евро через знакомых в Германии.

Два других водительских удостоверения с явными признаками подделки были обнаружены на КПП “Джурджулешты-Галац”. В первом случае был задокументирован гражданин Молдовы. Выяснилось, что мужчина никогда не учился в автошколе и не сдавал экзамен, а права “купил”, так как ему поступили выгодные предложения по работе в качестве водителя за границей.

Во втором случае был задержан гражданин Турции за рулём грузовика с румынскими номерами. Его турецкие водительские права оказались поддельными. Водитель признался, что за многочисленные нарушения ПДД лишился прав, а новые приобрёл за 650 долларов.

Во всех случаях поддельные документы были изъяты и отправлены для проверок экспертам. Граждане продолжили свой путь в качестве пассажиров.