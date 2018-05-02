За выходные молдавские экологи вытащили более 500 метров рыболовных сетей (ФОТО)

Всего за 4 дня органам правопорядка удалось уничтожить около 540 рыболовных сетей, обнаруженных на берегу Днестра.

Как сообщает пресс-служба экологического инспектората, с 27 по 30 апреля совместно со Службой рыбоохраны был проведён рейд в ряде населённых пунктах Резинского района на берегу Днестра. Таким образом, в селе Бошерница были обнаружены 8 рыболовных сетей, длина которых составила 180 метров, а в селе Сахарна – 4 сети длиной около 100 метров, в селе Букушка – 3 сети длиной 100 метров, и в селе Лалова – 5 сетей длиной 160 метров. Кроме этого, было выявлено 2 случая нарушения, в результате которых были составлены протоколы.

Обнаруженные сети были изъяты и уничтожены. Представители экологического инспектората отмечают, что, несмотря на запрет, предписанный законом РМ, на использование рыболовных сетей, их импорт и продажа никак не регулируется, а рыболовы продолжают их использовать в личных целях.

Стоит отметить, с апреля по июнь на всей территории РМ запрещена ловля рыбы, так как она находится в периоде нереста. Любое её уничтожение в это время расценивается как браконьерство.