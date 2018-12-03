За выходные дни на дорогах Приднестровья произошло 13 ДТП

В минувшие выходные на дорогах Приднестровья произошло 13 ДТП. К счастью, пострадали только транспортные средства.

Две аварии произошли в субботу в Тирасполе из-за несоблюдения водителями безопасного расстояния. В Бендерах пенсионер на автомобиле Mercedes столкнулся с легковушкой Skoda. Ещё один житель Бендер при движении задним ходом врезался в автомобиль Hyundai.

3 ДТП случились из-за нарушения ПДД. В первых двух случаях водитель одного транспортного средства не уступил дорогу другому. Ещё одна авария произошла на равнозначном перекрёстке, где водитель микроавтобуса Mercedes проигнорировал помеху справа.

39-летняя женщина за рулём Toyota не выбрала безопасную скорость, съехала с проезжей части и врезалась в ограждение у частного дома. В Григориопольском районе 38-летний водитель из-за невнимательности врезался в дерево. Ещё несколько ДТП произошло из-за того, что водители не учли погодные условия, пишет mvdpmr.org.

По всем случаям ДТП проводятся проверки.