За усердный труд! Простые граждане получили ордена и медали от президента (ФОТО, ВИДЕО)

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В ходе официальной церемонии в Президентском дворце Игорь Додон вручил сегодня высокие государственные награды на основании указов, подписанных за последние месяцы.

Ордена и медали получили простые граждане, которые трудятся в различных областях и за последние годы отметились длительным усердным трудом. В частности, это аграрии, способствующие развитию социально-экономической инфраструктуры; преподаватели, приложившие много усилий для воспитания целых поколений; врачи, достигшие значительных успехов в своей деятельности; выдающиеся спортсмены, прославившие нашу страну за рубежом; а также артисты, актеры и другие категории граждан, которые продемонстрировали профессиональное мастерство и достойно представили страну в мире.

Глава государства искренне поблагодарил всех за каждодневный усердный труд и терпение, за профессиональную деятельность, преданность делу и достойный пример для других. Он подчеркнул, что президентская команда будет прилагать усилия для дальнейшего оказания необходимой поддержки.