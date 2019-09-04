За три летних месяца пограничный режим нарушили 645 человек

За три летних месяца пограничный режим нарушили 645 человек

За три месяца лета сотрудники Пограничной полиции оштрафовали 645 человек, причастных к 511 случаям нарушения режима пограничной зоны.

Большинство нарушителей (588 человек) проигнорировали правила въезда, пребывания и выезда из пограничной зоны. 42 были санкционированы за ведение в приграничной зоне деятельности, не согласованной с правоохранителями (вырубка деревьев, проведение сельскохозяйственных работ). 14 человек были задержаны за незаконный лов рыбы в пограничных водах и т. д.

В данной связи Пограничная полиция просит всех граждан не пренебрегать действующими правилами на границе, а также, при необходимости, иметь при себе разрешительные документы.

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