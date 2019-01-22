За три дня в Слободзейском районе произошли два возгорания (ФОТО)

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18 января в селе Коротное Слободзейского района загорелся частный дом. Экстренную службу вызвали обеспокоенные соседи.

Пожарные боролись с огнём и его последствиями несколько часов. Пламенем были уничтожены 2 комнаты, частично повреждены кровля, коридор и веранда. Площадь возгорания составила 70 кв. м, пишет mvdpmr.org.

Как выяснилось, 44-летняя собственница жилья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, включила электроплиту и отправилась спать. Около часа ночи женщина проснулась от запаха дыма: горели вещи, упавшие на открытую спираль. Испуганная хозяйка попыталась потушить пламя самостоятельно. Не убедившись в том, что огонь ликвидирован, сельчанка отправилась спать к соседям. Спустя время тлевшие вещи разгорелись вновь.

Ещё один инцидент произошёл 20 января в г. Слободзея. В частном владении загорелась уличная беседка. Хозяин дома вызвал пожарную охрану, которая не дала пламени перекинуться на жилое строение.

Как удалось установить, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Кабель был проложен по деревянному каркасу без защитного короба.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство. По обоим фактам устанавливается сумма материального ущерба.