За торговлю рыбой из Красной книги был оштрафован экономический агент с Центрального рынка

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Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов совместно с представителями Министерства окружающей среды и Службы рыбоохраны провели внезапные проверки в пунктах продажи живой рыбы на Центральном рынке и в других агропродовольственных рынках муниципия Кишинёв. Такие меры были предприняты после того, как в СМИ появилась информация о том, что на рынках продают рыбу, занесённую в Красную книгу.

В результате рейда инспекторы нашли у одного экономического агента 2 экземпляра рыбы вида «вырезуб» (Ritlus frisii), которая занесена в Красную книгу Молдовы. Рыба была изъята из продажи. Инспекторы заполнили протокол об административном нарушении. Экономический агент был оштрафован.

Напомним, что ужасное открытие было сделано экологом Ильёй Тромбицким. Проходя по Центральному рынку в Кишинёве, он заметил, как продавцы торгуют рыбой из Красной книги Молдовы. Рыбу исчезающего вида незаконно вылавливали и без стеснений продавали на рынке всего по 50 леев за один килограмм.