За свежими овощами и фруктами: во всех секторах столицы откроются ярмарки

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Примария Кишинёва сообщает, что вплоть до 30 ноября в секторах столицы будут организованы ярмарки по продаже агропродовольственных товаров. Распоряжение об этом подписал сегодня генеральный примар Ион Чебан.

Так, претуры секторов определят места, где сельхозпроизводители из пригородов смогут продавать свою продукцию, соблюдая меры по уменьшению распространения вируса COVID-19, на основании выданных разрешений и с соответствующими сопроводительными документами. Власти будут обеспечивать в установленных местах санитарные условия для осуществления торговли.

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