За сутки зарегистрирован ряд нарушений в приграничной зоне

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

2 человека нарушили режим КПП;

2 попытки предъявить поддельные документы;

3 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;

3 водителя проигнорировали правила использования виньеток;

2 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 67 697. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 34 578. Из общего числа людей, пересекающих границу, 38 325 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 15 125.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 826 пересечений,

КПП «Леушены» – 11 147 пересечений,

КПП «Скуляны» – 6 366 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 6 123 пересечения,

КПП «Атаки» – 5 897 пересечений,

КПП «Кагул» – 5 522 пересечения,

КПП «Паланка» – 3 594 пересечения,

КПП «Тудора» – 3 256 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Рени» – 2 215 пересечений,

КПП «Костешты» – 2 202 пересечения.