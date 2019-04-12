За сутки зарегистрирован ряд нарушений режима приграничной зоны

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 5 человек нарушили режим КПП;
- 4 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
- 9 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
- 3 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.
В пунктах пересечения поток лиц составил 45 575 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 22 919. Из общего числа людей, пересекающих границу, 26 238 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 12 505 пересечений, среди которых 6 423 автомобиля с молдавскими номерами.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Леушены» – 7 966 пересечений,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 6 135 пересечений,
- КПП «Атаки» – 5 130 пересечений,
- КПП «Скуляны» – 5 123 пересечения,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 862 пересечения,
- КПП «Кагул» – 2 423 пересечения,
- КПП «Крива» – 1 960 пересечений,
- КПП «Костешты» – 1 875 пересечений,
- КПП «Паланка» – 1 873 пересечения,
- КПП «Джурджулешть» – 1 110 пересечений.
В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.
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