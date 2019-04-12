За сутки зарегистрирован ряд нарушений режима приграничной зоны

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

5 человек нарушили режим КПП;

4 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;

9 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

3 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 45 575 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 22 919. Из общего числа людей, пересекающих границу, 26 238 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 12 505 пересечений, среди которых 6 423 автомобиля с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 7 966 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 6 135 пересечений,

КПП «Атаки» – 5 130 пересечений,

КПП «Скуляны» – 5 123 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 862 пересечения,

КПП «Кагул» – 2 423 пересечения,

КПП «Крива» – 1 960 пересечений,

КПП «Костешты» – 1 875 пересечений,

КПП «Паланка» – 1 873 пересечения,

КПП «Джурджулешть» – 1 110 пересечений.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.