За сутки зарегистрирован ряд нарушений режима приграничной зоны

За сутки зарегистрирован ряд нарушений режима приграничной зоны

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 5 человек нарушили режим КПП;
  • 4 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
  • 9 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
  • 3 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 45 575 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 22 919. Из общего числа людей, пересекающих границу, 26 238 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 12 505 пересечений, среди которых 6 423 автомобиля с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 7 966 пересечений,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 6 135 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 5 130 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 5 123 пересечения,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 862 пересечения,
  • КПП «Кагул» – 2 423 пересечения,
  • КПП «Крива» – 1 960 пересечений,
  • КПП «Костешты» – 1 875 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 1 873 пересечения,
  • КПП «Джурджулешть» – 1 110 пересечений.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.

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