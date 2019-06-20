За сутки зарегистрирован ряд нарушений режима приграничной зоны

0

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

8 человек нарушили режим КПП;

2 попытки незаконного провоза товаров;

3 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;

3 водителя проигнорировали правила использования виньеток;

6 человек, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 62 689. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 32 491. Из общего числа людей, пересекающих границу, 34 759 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 13 703.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 697 пересечений,

КПП «Леушены» – 10 377 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 877 пересечений,

КПП «Скуляны» – 5 737 пересечений,

КПП «Атаки» – 5 466 пересечений,

КПП «Кагул» – 5 164 пересечения,

КПП «Крива» – 2 538 пересечений,

КПП «Паланка» – 2 521 пересечение,

КПП «Костешты» – 2 167 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Рени» – 2 340 пересечений.