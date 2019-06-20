За сутки зарегистрирован ряд нарушений режима приграничной зоны

За сутки зарегистрирован ряд нарушений режима приграничной зоны

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 8 человек нарушили режим КПП;
  • 2 попытки незаконного провоза товаров;
  • 3 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
  • 3 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
  • 6 человек, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 62 689. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 32 491. Из общего числа людей, пересекающих границу, 34 759 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 13 703.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 697 пересечений,
  • КПП «Леушены» – 10 377 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 877 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 5 737 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 5 466 пересечений,
  •  КПП «Кагул» – 5 164 пересечения,
  • КПП «Крива» – 2 538 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 2 521 пересечение,
  • КПП «Костешты» – 2 167 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Рени» – 2 340 пересечений.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md