За сутки зарегистрирован ряд нарушений режима приграничной зоны

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 2 человека нарушили режим КПП;
- 4 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
- 4 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
- 3 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.
На контрольно-пропускных пунктах было зарегистрировано 47 165 пересечений. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 24 041. Из общего числа людей, пересекающих границу, 24 218 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 957 пересечений.
Наиболее востребованными КПП оказались:
- КПП «Леушены» – 9 180 пересечений,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 9 353 пересечения,
- КПП «Скуляны» – 5 176 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 766 пересечений,
- КПП «Атаки» – 3 546 пересечений,
- КПП «Паланка» – 2 978 пересечений,
- КПП «Кагул» – 2 352 пересечения,
- КПП «Крива» – 1 296 пересечений,
- КПП «Костешты» – 1 541 пересечение.
Пункт пропуска паромного типа “Косэуць–Ямполь”, приостановивший свою работу 11 мая из-за повышения уровня воды в Днестре, по-прежнему не работает. Желающим пересечь границу рекомендуется воспользоваться пропускными пунктами “Сорока” или “Отачь–Могилёв-Подольский”.