За сутки зарегистрирован ряд нарушений режима приграничной зоны

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

2 человека нарушили режим КПП;

4 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;

4 водителя проигнорировали правила использования виньеток;

3 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

На контрольно-пропускных пунктах было зарегистрировано 47 165 пересечений. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 24 041. Из общего числа людей, пересекающих границу, 24 218 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 957 пересечений.

Наиболее востребованными КПП оказались:

КПП «Леушены» – 9 180 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 9 353 пересечения,

КПП «Скуляны» – 5 176 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 766 пересечений,

КПП «Атаки» – 3 546 пересечений,

КПП «Паланка» – 2 978 пересечений,

КПП «Кагул» – 2 352 пересечения,

КПП «Крива» – 1 296 пересечений,

КПП «Костешты» – 1 541 пересечение.

Пункт пропуска паромного типа “Косэуць–Ямполь”, приостановивший свою работу 11 мая из-за повышения уровня воды в Днестре, по-прежнему не работает. Желающим пересечь границу рекомендуется воспользоваться пропускными пунктами “Сорока” или “Отачь–Могилёв-Подольский”.