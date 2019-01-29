За сутки выявлены 3 иностранца, превысившие срок пребывания в Молдове

За сутки выявлены 3 иностранца, превысившие срок пребывания в Молдове

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 1 попытка незаконного пересечения молдо-украинской границы;
  • 1 человек нарушил режим КПП;
  • 1 попытка пересечь границу по поддельным документам;
  • 1 попытка незаконного ввоза товаров;
  • 3 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
  • 2 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
  • 2 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны;
  • 1 гражданин Молдовы получил отказ во въезде в ЕС, ещё двое были депортированы из Российской Федерации.

В пунктах пересечения поток лиц составил 33 267 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 17 253. Из общего числа людей, пересекающих границу, 18 562 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 8 503 пересечений.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 7 149 пересечений,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 6 077 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 4 107 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 2 668 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 2 469 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 1 828 пересечений,
  • КПП «Крива» – 1 516 пересечений,
  • КПП «Костешты» – 1 294 пересечения,
  • КПП «Паланка» – 1 039 пересечений,
  • КПП «Тудора» – 755 пересечений.

 

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