За сутки выявлены 3 иностранца, превысившие срок пребывания в Молдове

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

1 попытка незаконного пересечения молдо-украинской границы;

1 человек нарушил режим КПП;

1 попытка пересечь границу по поддельным документам;

1 попытка незаконного ввоза товаров;

3 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

2 водителя проигнорировали правила использования виньеток;

2 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны;

1 гражданин Молдовы получил отказ во въезде в ЕС, ещё двое были депортированы из Российской Федерации.

В пунктах пересечения поток лиц составил 33 267 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 17 253. Из общего числа людей, пересекающих границу, 18 562 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 8 503 пересечений.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 7 149 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 6 077 пересечений,

КПП «Скуляны» – 4 107 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 2 668 пересечений,

КПП «Атаки» – 2 469 пересечений,

КПП «Кагул» – 1 828 пересечений,

КПП «Крива» – 1 516 пересечений,

КПП «Костешты» – 1 294 пересечения,

КПП «Паланка» – 1 039 пересечений,

КПП «Тудора» – 755 пересечений.