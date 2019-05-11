За сутки выявлен ряд нарушений режима приграничной зоны

За сутки выявлен ряд нарушений режима приграничной зоны

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 1 попытка незаконного перехода молдо-украинской границы;
  • 3 человек нарушили режим КПП;
  • 1 попытка предъявить поддельные документы;
  • 1 попытка незаконного провоза товаров;
  • 4 иностранцев превысили срок пребывания на территории Молдовы;
  • 5 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
  • 2 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 62 324 перехода. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 34 399.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 12 094 пересечения,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 9 457 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 6 657 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 6 675 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 114 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 3 654 пересечения,
  • КПП «Крива» – 2 846 пересечений,
  • КПП «Костешты» – 2 450 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 2 404 пересечения. 

Пограничная служба напоминает гражданам, что таможенные посты “Косэуць” и “Сорока” временно закрылись из-за повышения уровня воды в реке Днестр.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md