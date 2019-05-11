За сутки выявлен ряд нарушений режима приграничной зоны

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

1 попытка незаконного перехода молдо-украинской границы;

3 человек нарушили режим КПП;

1 попытка предъявить поддельные документы;

1 попытка незаконного провоза товаров;

4 иностранцев превысили срок пребывания на территории Молдовы;

5 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

2 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 62 324 перехода. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 34 399.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 12 094 пересечения,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 9 457 пересечений,

КПП «Скуляны» – 6 657 пересечений,

КПП «Атаки» – 6 675 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 114 пересечений,

КПП «Кагул» – 3 654 пересечения,

КПП «Крива» – 2 846 пересечений,

КПП «Костешты» – 2 450 пересечений,

КПП «Паланка» – 2 404 пересечения.

Пограничная служба напоминает гражданам, что таможенные посты “Косэуць” и “Сорока” временно закрылись из-за повышения уровня воды в реке Днестр.