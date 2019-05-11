За сутки выявлен ряд нарушений режима приграничной зоны

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 1 попытка незаконного перехода молдо-украинской границы;
- 3 человек нарушили режим КПП;
- 1 попытка предъявить поддельные документы;
- 1 попытка незаконного провоза товаров;
- 4 иностранцев превысили срок пребывания на территории Молдовы;
- 5 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
- 2 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.
В пунктах пересечения поток лиц составил 62 324 перехода. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 34 399.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Леушены» – 12 094 пересечения,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 9 457 пересечений,
- КПП «Скуляны» – 6 657 пересечений,
- КПП «Атаки» – 6 675 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 114 пересечений,
- КПП «Кагул» – 3 654 пересечения,
- КПП «Крива» – 2 846 пересечений,
- КПП «Костешты» – 2 450 пересечений,
- КПП «Паланка» – 2 404 пересечения.
Пограничная служба напоминает гражданам, что таможенные посты “Косэуць” и “Сорока” временно закрылись из-за повышения уровня воды в реке Днестр.
Facebook Комментарии