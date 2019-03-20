За сутки выявлен ряд нарушений при пересечении границы

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

2 человека нарушили режим КПП;

3 попытки незаконного провоза товаров;

1 попытка предъявить поддельный документ;

6 иностранцев превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

6 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

3 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 40 012 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 20 054. Из общего числа людей, пересекающих границу, 23 311 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 085 пересечений, среди которых 5 963 автомобиля с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 6 748 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 5 649 пересечений,

КПП «Атаки» – 5 307 пересечений,

КПП «Скуляны» – 4 784 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 2 908 пересечений,

КПП «Кагул» – 1 989 пересечений,

КПП «Крива» – 1 781 пересечение,

КПП «Костешты» – 1 387 пересечений,

КПП «Паланка» – 1 197 пересечений,

КПП «Вулканешты» – 979 пересечений.

В настоящее время все пункты пересечения границы работают в обычном режиме.