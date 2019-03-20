За сутки выявлен ряд нарушений при пересечении границы

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 2 человека нарушили режим КПП;
- 3 попытки незаконного провоза товаров;
- 1 попытка предъявить поддельный документ;
- 6 иностранцев превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
- 6 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
- 3 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство были задержаны.
В пунктах пересечения поток лиц составил 40 012 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 20 054. Из общего числа людей, пересекающих границу, 23 311 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 085 пересечений, среди которых 5 963 автомобиля с молдавскими номерами.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Леушены» – 6 748 пересечений,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 5 649 пересечений,
- КПП «Атаки» – 5 307 пересечений,
- КПП «Скуляны» – 4 784 пересечения,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 2 908 пересечений,
- КПП «Кагул» – 1 989 пересечений,
- КПП «Крива» – 1 781 пересечение,
- КПП «Костешты» – 1 387 пересечений,
- КПП «Паланка» – 1 197 пересечений,
- КПП «Вулканешты» – 979 пересечений.
В настоящее время все пункты пересечения границы работают в обычном режиме.
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