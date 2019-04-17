За сутки выявлен ряд нарушений на контрольно-пропускных пунктах страны

За сутки выявлен ряд нарушений на контрольно-пропускных пунктах страны

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 19 человек нарушили режим КПП;
  • 1 попытка незаконного провоза товаров;
  • 2 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
  • 17 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
  • 4 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 44 678 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 23 087. Из общего числа людей, пересекающих границу, 25 852 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 886 пересечений, среди которых 6 160 автомобилей с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 7 759 пересечений,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 6 555 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 5 677 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 5 094 пересечения,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 172 пересечения,
  • КПП «Крива» – 2 385 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 2 020 пересечений,
  • КПП «Костешты» – 1 726 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 1 328 пересечений,
  • КПП «Вулканешты» – 1 129 пересечений.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.

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