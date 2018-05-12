За сутки в Приднестровье произошло 5 пожаров: погиб человек

За сутки в Приднестровье произошло 5 пожаров: погиб человек

Самыми серьезными оказались два возгорания, квартиры и автомобиля.

В городе Григориополь утром 10 мая произошел пожар в одной из квартир многоквартирного дома. Вызванные на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание. В комнате они обнаружили 63-летнего нетрезвого хозяина.

– Мужчина был доставлен в ЦРБ и госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом «Ожоговая болезнь, термический ожог дыхательных путей, конечностей и туловища 45%». Спасти жизнь пострадавшему медикам не удалось, – сообщили в МВД Приднестровья.

В жилье сгорели мебель и старые вещи. По предварительным выводам, причиной пожара мог стать непотушенный окурок.

Автомобиль марки Ford Transit в селе Чобручи Слободзейского района заполыхал поздно ночью. Пожарные ликвидировали возгорание, однако выгоревшими оказались кузов микроавтобуса и моторный отсек.

Причиной возникновения возгорания специалисты считают короткое замыкание электропроводки.

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