За сутки в Приднестровье 4 автомобиля стали участниками ДТП (ФОТО)

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За прошедшие сутки на дорогах Приднестровья зарегистрировано 2 ДТП, в которых обошлось без пострадавших. 4 автомобиля получили механические повреждения.

В Дубоссарах водитель КамАЗ при повороте выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen, пишет mvdpmr.org. Ещё одна авария произошла в Рыбнице. 26-летняя автоледи за рулём KIA выехала на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с “ВАЗ-21093”.

Сотрудники ГАИ проводят проверки по фактам ДТП.