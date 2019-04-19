За сутки в Молдову въехало более 25 000 человек

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 1 попытка незаконного пересечения молдо-украинской границы;
- 8 человек нарушили режим КПП;
- 1 попытка незаконного провоза товаров;
- 3 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
- 9 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
- 6 человек, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.
В пунктах пересечения поток лиц составил 50 020 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 25 867. Из общего числа людей, пересекающих границу, 28 418 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 12 829 пересечений, среди которых 6 536 автомобилей с иностранными номерами.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Леушены» – 8 571 пересечение,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 7 286 пересечений,
- КПП «Атаки» – 6 076 пересечений,
- КПП «Скуляны» – 5 657 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 115 пересечений,
- КПП «Кагул» – 2 582 пересечения,
- КПП «Костешты» – 2 255 пересечений,
- КПП «Крива» – 2 000 пересечений,
- КПП «Паланка» – 1 865 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Рени» – 1 028 пересечений.
В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.
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