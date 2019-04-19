За сутки в Молдову въехало более 25 000 человек

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

1 попытка незаконного пересечения молдо-украинской границы;

8 человек нарушили режим КПП;

1 попытка незаконного провоза товаров;

3 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;

9 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

6 человек, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 50 020 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 25 867. Из общего числа людей, пересекающих границу, 28 418 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 12 829 пересечений, среди которых 6 536 автомобилей с иностранными номерами.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 8 571 пересечение,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 7 286 пересечений,

КПП «Атаки» – 6 076 пересечений,

КПП «Скуляны» – 5 657 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 115 пересечений,

КПП «Кагул» – 2 582 пересечения,

КПП «Костешты» – 2 255 пересечений,

КПП «Крива» – 2 000 пересечений,

КПП «Паланка» – 1 865 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Рени» – 1 028 пересечений.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.