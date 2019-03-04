За сутки в Молдове произошло более 50 пожаров: сгорело 850 гектаров растительности

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В течение последних 24 часов сотрудники ГИЧС потушили более 56 возгораний сухой растительности. Согласно оперативным данным, в результате пожаров сгорело 850 гектаров земли.

Как сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям, трава сгорела на больших площадях в ряде населённых пунктов страны, включая коммуну Трушены в муниципии Кишинёв, где огонь уничтожил 10 гектаров растительности. В центральных районах страны огонь уничтожил 29 гектаров земли в селе Костешты Яловенского района, 20 гектаров сгорело в селе Донич Оргеевского района, а также 15 гектаров в селе Цынцэрень Новоаненского района.

Кроме этого, на севере страны спасатели потушили загоревшуюся на 50 гектарах растительность в селе Токсобень Фалештского района. Большая территория земли была уничтожена огнём в Гагаузии. Так, пожарные потушили более 20 гектаров сухой травы вблизи города Вулканешты. Большое количество возгораний растительности было зарегистрировано в Кантемире, Единецах и Калараше.

Сотрудники ГИЧС призывают людей соблюдать правила пожарной безопасности при использовании открытого огня. В условиях повышенной влажности и сильного ветра жителям страны настоятельно рекомендуется не сжигать мусор, растительность, а также сухую траву вблизи лесов и жилых домов, чтобы избежать возникновения пожаров. В экстренных случаях гражданам советуют звонить в Службу экстренной помощи 112.

Стоит отметить, что за последние 24 часа сотрудники ГИЧС вмешались в 89 чрезвычайных ситуациях.