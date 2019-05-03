За сутки таможенники предотвратили сразу 4 попытки контрабанды табачных изделий (ФОТО)

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За последние 24 часа сотрудники Таможенной службы пресекли 4 попытки незаконного перемещения табачных изделий и расходных материалов для электронных сигарет. В общей сложности было конфисковано 23 540 сигарет и 100 контейнеров с жидкостью для электронных сигарет.

Первый инцидент произошёл на КПП “Кагул”. Там было обнаружено 23 540 сигарет, спрятанных в бардачке, боковых стенках и потолке автомобиля, за рулём которого находилась гражданка Румынии.

Два других случая произошли в столичном аэропорту. Сотрудники таможни при содействии служебных собак обнаружили 7 200 и 3 400 сигарет, спрятанных в чемоданах двух пассажиров рейса “Кишинёв-Лондон”. Согласно законным нормам, сигареты были изъяты, а нарушители – оштрафованы.

Партию ёмкостей с жидкостью для электронных сигарет обнаружили сотрудники таможни в Окнице. Контрабанду нашли в ходе проверки пассажирского микроавтобуса, следовавшего из России. 70 флаконов по 100 мл и 30 флаконов по 60 мл были спрятаны в пассажирских сумках. Позже было установлено, что они принадлежали водителю.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.