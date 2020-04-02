За сутки пожарные ликвидировали 60 очагов возгорания сухой растительности (ВИДЕО)

За сутки пожарные ликвидировали 60 очагов возгорания сухой растительности (ВИДЕО)

За последние 24 часа сотрудники ГИЧС потушили более 60 очагов возгорания сухой растительности. Большинство инцидентов было зарегистрировано в районах Кагул, Леова, Штефан-Водэ, Оргеев, Хынчешты, Шолданешты, Унгены, а также в муниципии Кишинёв.

В селе Московей Кагульского района в результате пожара было уничтожено 25 га, а в Леова – почти 23 га травы. Пожары также были зарегистрированы в селе Бутучены Оргеевского района, где было уничтожено 10 га. Столько же гектаров травы были сожжены в селе Фундул Галбеней Хынчештского района, а также в селе Паланка района Штефан-Водэ. В Шолданештах в результате пожара сгорело почти 5 га травы, а в селе Корнешть Унгенского района – ещё 10 га растительности.

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