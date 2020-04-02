За сутки пожарные ликвидировали 60 очагов возгорания сухой растительности (ВИДЕО)

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За последние 24 часа сотрудники ГИЧС потушили более 60 очагов возгорания сухой растительности. Большинство инцидентов было зарегистрировано в районах Кагул, Леова, Штефан-Водэ, Оргеев, Хынчешты, Шолданешты, Унгены, а также в муниципии Кишинёв.

В селе Московей Кагульского района в результате пожара было уничтожено 25 га, а в Леова – почти 23 га травы. Пожары также были зарегистрированы в селе Бутучены Оргеевского района, где было уничтожено 10 га. Столько же гектаров травы были сожжены в селе Фундул Галбеней Хынчештского района, а также в селе Паланка района Штефан-Водэ. В Шолданештах в результате пожара сгорело почти 5 га травы, а в селе Корнешть Унгенского района – ещё 10 га растительности.

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