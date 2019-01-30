За сутки помощь спасателей на дорогах понадобилась нескольким машинам скорой помощи

За сутки помощь спасателей на дорогах понадобилась нескольким машинам скорой помощи

За прошедшие сутки сотрудникам ГИЧС удалось разблокировать несколько машин скорой помощи, застрявших в пути на заснеженных участках дорог. Помощь была оказана в районах Фалешты, Новые Анены, Яловены и Оргеев.

В селе Чолакул Векь Фалештского района машина скорой помощи не могла проехать по обледеневшему участку дороги. Спасатели пришли на выручку транспортному средству и помогли врачам добраться до пациента.

Вмешательство сотрудников ГИЧС потребовалось в селе Рошкань Новоаненского района, где машина скорой помощи не смогла преодолеть крутой подъём. Помощь спасателей также понадобилась в селе Резень Яловенского района, а также в селе Будай Оргеевского района.

По данным ГИЧС, за последние 24 часа спасатели и пожарные помогли разблокировать 6 транспортных средств. В этих работах были задействованы 128 сотрудников и 32 единицы спецтехники.

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