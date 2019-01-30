За сутки помощь спасателей на дорогах понадобилась нескольким машинам скорой помощи

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За прошедшие сутки сотрудникам ГИЧС удалось разблокировать несколько машин скорой помощи, застрявших в пути на заснеженных участках дорог. Помощь была оказана в районах Фалешты, Новые Анены, Яловены и Оргеев.

В селе Чолакул Векь Фалештского района машина скорой помощи не могла проехать по обледеневшему участку дороги. Спасатели пришли на выручку транспортному средству и помогли врачам добраться до пациента.

Вмешательство сотрудников ГИЧС потребовалось в селе Рошкань Новоаненского района, где машина скорой помощи не смогла преодолеть крутой подъём. Помощь спасателей также понадобилась в селе Резень Яловенского района, а также в селе Будай Оргеевского района.

По данным ГИЧС, за последние 24 часа спасатели и пожарные помогли разблокировать 6 транспортных средств. В этих работах были задействованы 128 сотрудников и 32 единицы спецтехники.