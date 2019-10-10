За сутки пограничный пункт “Леушены” оказался самым загруженным

За сутки пограничный пункт “Леушены” оказался самым загруженным

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 6 человек нарушили режим КПП;
  • 1 случай незаконного провоза товаров;
  • 3 попытки предъявить поддельный документ;
  • 10 иностранцев превысили срок пребывания на территории Молдовы;
  • 7 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
  • 3 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 46 319. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 24 010. Из общего числа людей, пересекших границу, 25 907 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 12 232.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 7 997 пересечений,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 7 292 пересечения,
  • КПП «Атаки» – 5 172 пересечения,
  • КПП «Скуляны» – 5 080 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 634 пересечения,
  • КПП «Кагул» – 2 591 пересечение,
  • КПП «Костешты» – 2 153 пересечения.
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