За сутки пограничный пункт “Леушены” оказался самым загруженным

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 6 человек нарушили режим КПП;
- 1 случай незаконного провоза товаров;
- 3 попытки предъявить поддельный документ;
- 10 иностранцев превысили срок пребывания на территории Молдовы;
- 7 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
- 3 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.
В пунктах пересечения поток лиц составил 46 319. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 24 010. Из общего числа людей, пересекших границу, 25 907 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 12 232.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Леушены» – 7 997 пересечений,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 7 292 пересечения,
- КПП «Атаки» – 5 172 пересечения,
- КПП «Скуляны» – 5 080 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 634 пересечения,
- КПП «Кагул» – 2 591 пересечение,
- КПП «Костешты» – 2 153 пересечения.
Facebook Комментарии