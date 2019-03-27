За сутки пограничники задержали троих молдаван с поддельными документами (ФОТО)

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Четыре поддельных документа обнаружили у троих граждан Молдовы в личном багаже, кошельках и белье. Инцидент произошёл вчера на контрольно-пропускном пункте “Леушены”.

В двух случаях граждане намеревались использовать поддельные документы для трудоустройства в Чехии, а третий задержанный отказался сотрудничать с правоохранителями и что-либо комментировать.

Вчера днём при выезде из страны был задержан пассажир микроавтобуса. Молодой человек предъявил молдавский паспорт и рассказал, что едет на работу в Чехию. В результате дополнительных проверок в нательном белье пассажира был найден болгарский паспорт. Мужчина сообщил, что познакомился с неизвестным лицом в социальных сетях и “купил” у него документ за 300 евро.

Ещё один случай был задокументирован немногим позже. У 28-летней жительницы Оргеева, также направлявшейся в Чехию, был обнаружен румынский паспорт. Девушка также приобрела поддельный документ через социальные сети – за 250 евро.

В третьем случае 26-летний мужчина скрыл два документа, один из которых был поддельным, а другой принадлежал иному лицу. Поддельные водительские права и паспорт были спрятаны в багаже. Молодой человек отказался давать показания и работать с сотрудниками Пограничной полиции.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Если задержанные лица будут признаны виновными, им грозит штраф на сумму до 650 условных единиц, общественные работы от 150 до 200 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет.