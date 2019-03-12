За сутки пограничники задержали 8 нарушителей закона

За сутки пограничники задержали 8 нарушителей закона

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 16 человек нарушили режим КПП;
  • 1 попытка незаконного провоза товаров;
  • 2 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
  • 7 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
  • 8 человек, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 37 499 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 20 009. Из общего числа людей, пересекающих границу, 20 596 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 9 661 пересечение, среди которых 4 863 автомобиля с иностранными номерами.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 8 235 пересечений,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 6 637 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 4 869 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 2 951 пересечение,
  • КПП «Атаки» – 2 381 пересечение,
  • КПП «Кагул» – 2 007 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 1 422 пересечения,
  • КПП «Крива» – 1 384 пересечения,
  • КПП «Костешты» – 1 245 пересечений,
  • КПП «Тудора» – 921 пересечение.

Напоминаем о том, что с 5 февраля через совместный контрольно-пропускной пункт “Паланка” могут проезжать все категории транспорта.

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