За сутки пограничники задержали 4 человек, находящихся в конфликте с законом

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

1 человек нарушил режим КПП;

1 попытка незаконного провоза товара;

2 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

4 водителя проигнорировали правила использования виньеток;

4 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 34 305 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 17 254. Из общего числа людей, пересекающих границу, 19 109 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 8 718 пересечений.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 7 474 пересечения,

КПП «Кишиневский международный аэропорт» – 6 028 пересечений,

КПП «Скуляны» – 4 212 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 2 773 пересечения,

КПП «Атаки» – 2 513 пересечения,

КПП «Кагул» – 1 897 пересечений,

КПП «Костешты» – 1 253 пересечения,

КПП «Крива» – 1 615 пересечений,

КПП «Паланка» – 1 111 пересечений,

КПП «Тудора» – 1 026 пересечений.

Напоминаем о том, что с 28 ноября автотранспортные средства, а также товарные фуры с максимальной массой до 3,5 тонн смогут пересекать границу в направлении Украины через таможенный пункт «Унгурь». Также движение через КПП «Отачь-Могилев-Подольский» будет затруднено.