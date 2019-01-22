За сутки пограничники задержали 4 человек, находящихся в конфликте с законом

За сутки пограничники задержали 4 человек, находящихся в конфликте с законом

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 1 человек нарушил режим КПП;
  • 1 попытка незаконного провоза товара;
  • 2 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
  • 4 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
  • 4 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 34 305 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 17 254. Из общего числа людей, пересекающих границу, 19 109 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 8 718 пересечений.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 7 474 пересечения,
  • КПП «Кишиневский международный аэропорт» – 6 028 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 4 212 пересечения,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 2 773 пересечения,
  • КПП «Атаки» – 2 513 пересечения,
  • КПП «Кагул» – 1 897 пересечений,
  • КПП «Костешты» – 1 253 пересечения,
  • КПП «Крива» – 1 615 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 1 111 пересечений,
  • КПП «Тудора» – 1 026 пересечений.

Напоминаем о том, что с 28 ноября автотранспортные средства, а также товарные фуры с максимальной массой до 3,5 тонн смогут пересекать границу в направлении Украины через таможенный пункт «Унгурь». Также движение через КПП «Отачь-Могилев-Подольский» будет затруднено.

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