За сутки Пограничная полиция зафиксировала множество нарушений

0

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

7 человек нарушили режим КПП;

1 попытка незаконного пересечения молдо-украинской границы;

1 попытка незаконного провоза товаров;

1 попытка предъявить поддельный документ;

1 иностранец превысил срок пребывания на территории Молдовы;

5 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

1 человек, находящийся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 54 054. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 28 374. Из общего числа людей, пересекающих границу, 30 488 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 12 155.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 9 572 пересечения,

КПП «Леушены» – 9 196 пересечений,

КПП «Скуляны» – 4 822 пересечения,

КПП «Атаки» – 5 365 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 624 пересечения,

КПП «Кагул» – 4 157 пересечений,

КПП «Крива» – 1 954 пересечения,

КПП «Паланка» – 1 796 пересечений,

КПП «Костешты» – 2 030 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Рени» – 1 450 пересечений.

Пограничная полиция напоминает, что с сегодняшнего утра контрольно-пропускной пункт паромного типа «Косэуць-Ямполь» возобновил свою деятельность.