За сутки на территории Приднестровья произошло 10 ДТП (ФОТО)

За минувшие сутки в Приднестровье произошло 10 аварий. В результате одного из ДТП пострадавший был доставлен в больницу.

В Тирасполе 49-летний водитель Mazda сбил женщину, переходившую проезжую часть в неположенном месте. 43-летняя жертва попала в больницу с телесными повреждениями.

Ещё один водитель Mercedes при движении задним ходом врезался автомобиль Volkswagen. В такую же ситуацию попала автоледи, находившаяся за рулём Renault. Она столкнулась с машиной Audi.

В Бендерах 32-летний водитель Seat не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с автомобилем Mitsubishi. Инциденту поспособствовала наледь на дороге, пишет mvdpmr.org.

Обстоятельства произошедших ДТП устанавливаются, ведётся разбирательство.