За сутки на КПП “Леушены” зарегистрировано больше всего пересечений

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В пунктах пересечения поток лиц составил 90 098. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении на выезд из Республики Молдова – 52 349.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, из общего числа людей, пересекающих границу, 51 716 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 19 585.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 13 753 пересечения,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 11 422 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 7 175 пересечений,

КПП «Паланка» – 7 105 пересечений,

КПП «Тудора» – 6 995 пересечений,

КПП «Атаки» – 6 975 пересечений,

КПП «Кагул» – 6 631 пересечение,

КПП «Скуляны» – 5 230 пересечений.

Напомним, что этим утром на некоторых КПП образовались огромные очереди. Пограничники просят граждан проявлять терпение и понимание и, по возможности, выбирать альтернативные пункты для пересечения границы.