За сутки на границе зарегистрировали около 50 000 переходов

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

8 человек нарушили режим КПП;

3 попытки незаконного провоза товаров;

9 иностранцев превысили срок пребывания на территории Молдовы;

16 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

3 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 49 717 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 25 644. Из общего числа людей, пересекающих границу, 28 241 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 13 060 пересечений, среди которых 6 554 автомобиля с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 8 839 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 6 388 пересечений,

КПП «Атаки» – 6 051 пересечение,

КПП «Скуляны» – 5 796 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 907 пересечений,

КПП «Кагул» – 2 523 пересечения,

КПП «Крива» – 2 417 пересечений,

КПП «Костешты» – 2 211 пересечений,

КПП «Паланка» – 1 641 пересечение,

КПП «Джурджулешть» – 1 037 пересечений.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.