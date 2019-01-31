За сутки на границе задержали троих нарушителей закона

За сутки на границе задержали троих нарушителей закона

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 4 человека нарушили режим КПП;
  • 1 попытка пересечения границы по поддельным документам;
  • 3 попытки незаконной перевозки товаров;
  • 3 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
  • 8 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
  • 3 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 2 транспортных средства, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 39 551 переход. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 20 596. Из общего числа людей, пересекающих границу, 22 506 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 190 пересечений, среди которых 5 120 автомобилей с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 7 719 пересечений,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 6 348 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 4 155 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 3 889 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 128 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 2 487 пересечений,
  • КПП «Крива» – 1 911 пересечений,
  • КПП «Костешты» – 1 703 пересечения,
  • КПП «Паланка» – 923 пересечения,
  • КПП «Тудора» – 894 пересечения.
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