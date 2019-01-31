За сутки на границе задержали троих нарушителей закона

0

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

4 человека нарушили режим КПП;

1 попытка пересечения границы по поддельным документам;

3 попытки незаконной перевозки товаров;

3 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

8 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

3 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 2 транспортных средства, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 39 551 переход. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 20 596. Из общего числа людей, пересекающих границу, 22 506 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 190 пересечений, среди которых 5 120 автомобилей с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 7 719 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 6 348 пересечений,

КПП «Скуляны» – 4 155 пересечений,

КПП «Атаки» – 3 889 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 128 пересечений,

КПП «Кагул» – 2 487 пересечений,

КПП «Крива» – 1 911 пересечений,

КПП «Костешты» – 1 703 пересечения,

КПП «Паланка» – 923 пересечения,

КПП «Тудора» – 894 пересечения.