За сутки из больницы “Святой Архангел Михаил” выписали 11 пациентов

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С открытия этого стратегического медучреждения для пациентов с COVID-19 прошло 14 дней. Только за последние сутки из больницы выписали 11 выздоровевших граждан. Отсутствие вируса у них подтвердили два проверочных теста.

Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

– Вот почему мы должны оперативно действовать в любой ситуации и своевременно обращаться к врачу. Таким образом мы сможем избежать тяжелых случаев. Берегите свое здоровье и здоровье окружающих и соблюдайте советы специалистов и врачей, – подчеркнул он.

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