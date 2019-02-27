За сутки границу пересекли почти 40 000 человек

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 7 человек нарушили режим КПП;
- 3 попытки незаконного перевоза товаров;
- 1 попытка предъявить поддельный документ;
- 3 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
- 2 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
- 6 человек, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.
В пунктах пересечения поток лиц составил 39 446 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 20 613. Из общего числа людей, пересекающих границу, 23 043 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 604 пересечения, среди которых 5 576 автомобилей с молдавскими номерами.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Леушены» – 6 817 пересечений,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 5 821 пересечение,
- КПП «Атаки» – 4 954 пересечения,
- КПП «Скуляны» – 4 581 пересечение,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 2 868 пересечений,
- КПП «Кагул» – 1 935 пересечений,
- КПП «Крива» – 1 820 пересечений,
- КПП «Костешты» – 1 341 пересечение,
- КПП «Паланка» – 1 201 пересечение,
- КПП «Вулканешты» – 956 пересечений.
Напоминаем о том, что с 5 февраля через совместный контрольно-пропускной пункт “Паланка” могут проезжать все категории транспорта.
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