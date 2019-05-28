За сутки госграницу пересекли 45 000 человек и более 10 000 единиц транспорта

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

8 человек нарушили режим КПП;

3 попытки незаконного провоза товаров;

4 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;

4 водителя проигнорировали правила использования виньеток;

2 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 45 216 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 24 410. Из общего числа людей, пересекающих границу, 23 504 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 867 пересечений.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 9 674 пересечения,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 8 810 пересечений,

КПП «Скуляны» – 5 443 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 659 пересечений,

КПП «Атаки» – 3 141 пересечение,

КПП «Паланка» – 2 395 пересечений,

КПП «Кагул» – 2 256 пересечений,

КПП «Костешты» – 1 761 пересечение,

КПП «Крива» – 1 177 пересечений.