За сутки госграницу пересекли 45 000 человек и более 10 000 единиц транспорта

За сутки госграницу пересекли 45 000 человек и более 10 000 единиц транспорта

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 8 человек нарушили режим КПП;
  • 3 попытки незаконного провоза товаров;
  • 4 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
  • 4 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
  • 2 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 45 216 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 24 410. Из общего числа людей, пересекающих границу, 23 504 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 867 пересечений.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 9 674 пересечения,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 8 810 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 5 443 пересечения,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 659 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 3 141 пересечение,
  • КПП «Паланка» – 2 395 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 2 256 пересечений,
  • КПП «Костешты» – 1 761 пересечение,
  • КПП «Крива» – 1 177 пересечений.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md