За сутки двое граждан Молдовы были депортированы из Европейского союза

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 10 человек нарушили режим КПП;
- 3 попытки незаконного провоза товаров;
- 2 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
- 16 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
- 2 гражданина Молдовы были депортированы из ЕС.
В пунктах пересечения поток лиц составил 40 537 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 20 593. Из общего числа людей, пересекающих границу, 23 641 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 898 пересечений, среди которых 5 772 автомобиля с молдавскими номерами.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Леушены» – 6 983 пересечения,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 6 119 пересечений,
- КПП «Атаки» – 5 009 пересечений,
- КПП «Скуляны» – 4 630 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 2 954 пересечения,
- КПП «Кагул» – 1 985 пересечений,
- КПП «Костешты» – 1 527 пересечений,
- КПП «Крива» – 1 640 пересечений,
- КПП «Паланка» – 1 430 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Рени» – 970 пересечений.
В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.
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