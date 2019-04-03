За сутки двое граждан Молдовы были депортированы из Европейского союза

За сутки двое граждан Молдовы были депортированы из Европейского союза

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 10 человек нарушили режим КПП;
  • 3 попытки незаконного провоза товаров;
  • 2 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
  • 16 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
  • 2 гражданина Молдовы были депортированы из ЕС.

В пунктах пересечения поток лиц составил 40 537 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 20 593. Из общего числа людей, пересекающих границу, 23 641 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 898 пересечений, среди которых 5 772 автомобиля с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 6 983 пересечения,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 6 119 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 5 009 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 4 630 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 2 954 пересечения,
  • КПП «Кагул» – 1 985 пересечений,
  • КПП «Костешты» – 1 527 пересечений,
  • КПП «Крива» – 1 640 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 1 430 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Рени» – 970 пересечений.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.

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