За сутки два десятка граждан Молдовы были депортированы из Европейского союза

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

8 человек нарушили режим КПП;

2 иностранца превысили срок пребывания в Молдове;

7 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

1 транспортное средство было задержано;

19 граждан Молдовы депортировали из ЕС.

В пунктах пересечения поток лиц составил 66 434. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 33 594. Из общего числа людей, пересекающих границу, 38 227 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 14 666.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 9 015 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 512 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 497 пересечений,

КПП «Скуляны» – 5 426 пересечений,

КПП «Тудора» – 4 019 пересечений,

КПП «Паланка» – 3 308 пересечений,

КПП «Кагул» – 5 115 пересечений,

КПП «Атаки» – 6 353 пересечения,

КПП «Крива» – 2 856 пересечений,

КПП «Костешты» – 2 253 пересечения.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.