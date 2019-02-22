За сутки четыре преступника были экстрадированы в Молдову из других стран

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали некоторое количество нарушений.

Так, по данным пресс-службы Пограничной полиции, за последние сутки было зарегистрировано следующее:

1 попытка незаконного пересечения молдо-украинской границы;

6 человек нарушили режим КПП;

3 поддельных документа;

2 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

4 человека в конфликте с законом были задержаны и переданы национальным властям.

В пунктах пересечения поток лиц составил 42 233 перехода. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 21 221. Из общего числа людей, пересекающих границу, 25 057 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 457 пересечений, среди которых 5 960 автомобилей с номерами РМ.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 7 254 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 5 389 пересечений,

КПП «Атаки» – 5 099 пересечений,

КПП «Скуляны» – 4 739 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 2 993 пересечения,

КПП «Крива» – 2 170 пересечений,

КПП «Кагул» – 2 092 пересечения,

КПП «Паланка» – 1 889 пересечений,

КПП «Костешты» – 1 884 пересечения,

КПП «Тудора» – 1 037 пересечений.

Напомним, что с 5 февраля через совместный контрольно-пропускной пункт «Паланка» могут проезжать все категории транспорта.