За сутки четыре преступника были экстрадированы в Молдову из других стран

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали некоторое количество нарушений.
Так, по данным пресс-службы Пограничной полиции, за последние сутки было зарегистрировано следующее:
- 1 попытка незаконного пересечения молдо-украинской границы;
- 6 человек нарушили режим КПП;
- 3 поддельных документа;
- 2 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
- 4 человека в конфликте с законом были задержаны и переданы национальным властям.
В пунктах пересечения поток лиц составил 42 233 перехода. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 21 221. Из общего числа людей, пересекающих границу, 25 057 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 457 пересечений, среди которых 5 960 автомобилей с номерами РМ.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Леушены» – 7 254 пересечений,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 5 389 пересечений,
- КПП «Атаки» – 5 099 пересечений,
- КПП «Скуляны» – 4 739 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 2 993 пересечения,
- КПП «Крива» – 2 170 пересечений,
- КПП «Кагул» – 2 092 пересечения,
- КПП «Паланка» – 1 889 пересечений,
- КПП «Костешты» – 1 884 пересечения,
- КПП «Тудора» – 1 037 пересечений.
Напомним, что с 5 февраля через совместный контрольно-пропускной пункт «Паланка» могут проезжать все категории транспорта.