За сутки более 25 000 молдаван пересекли границу государства

За сутки более 25 000 молдаван пересекли границу государства

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 9 человек нарушили режим КПП;
  • 3 попытки предъявить поддельные документы;
  • 3 попытки незаконного провоза товаров;
  • 2 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
  • 6 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
  • 3 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 48 536 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 24 931. Из общего числа людей, пересекающих границу, 26 668 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 12 291 пересечение.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 9 646 пересечений,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 8 627 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 5 067 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 4 764 пересечения,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 975 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 2 500 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 1 923 пересечения,
  • КПП «Костешты» – 1 761 пересечение,
  • КПП «Крива» – 1 725 пересечений.
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