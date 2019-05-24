За сутки более 25 000 молдаван пересекли границу государства

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

9 человек нарушили режим КПП;

3 попытки предъявить поддельные документы;

3 попытки незаконного провоза товаров;

2 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;

6 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

3 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 48 536 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 24 931. Из общего числа людей, пересекающих границу, 26 668 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 12 291 пересечение.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 9 646 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 8 627 пересечений,

КПП «Скуляны» – 5 067 пересечений,

КПП «Атаки» – 4 764 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 975 пересечений,

КПП «Кагул» – 2 500 пересечений,

КПП «Паланка» – 1 923 пересечения,

КПП «Костешты» – 1 761 пересечение,

КПП «Крива» – 1 725 пересечений.