За сутки более 15 000 единиц транспорта пересекли госграницу

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В пунктах пересечения поток лиц составил 71 360. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении на выезд из Республики Молдова – 36 664.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, из общего числа людей, пересекающих границу, 40 512 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 15 499.

Наиболее востребованными за сутки оказались:

КПП «Леушены» – 10 659 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 296 пересечений,

КПП «Скуляны» – 5 890 пересечений,

КПП «Кагул» – 5 799 пересечений,

КПП «Атаки» – 5 838 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 416 пересечений,

КПП «Тудора» – 4 526 пересечений.