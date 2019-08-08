За сутки более 15 000 единиц транспорта пересекли госграницу

За сутки более 15 000 единиц транспорта пересекли госграницу

В пунктах пересечения поток лиц составил 71 360. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении на выезд из Республики Молдова – 36 664.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, из общего числа людей, пересекающих границу, 40 512 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 15 499.

Наиболее востребованными за сутки оказались:

  • КПП «Леушены» – 10 659 пересечений,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 296 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 5 890 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 5 799 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 5 838 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 416 пересечений,
  • КПП «Тудора» – 4 526 пересечений.
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