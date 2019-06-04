За сутки 7 автовладельцев проигнорировали правила использования виньеток

За сутки 7 автовладельцев проигнорировали правила использования виньеток

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 3 человека нарушили режим КПП;
  • 2 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
  • 7 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
  • 2 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 51 752 перехода. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении въезда в Республику Молдова – 26 440. Из общего числа людей, пересекающих границу, 27 394 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 415.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 110 пересечений,
  • КПП «Леушены» – 10 478 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 5 614 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 3 543 пересечения,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 221 пересечение,
  • КПП «Кагул» – 4 127 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 2 739 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Рени» – 1 644 пересечения,
  • КПП «Костешты» – 1 588 пересечений,
  • КПП «Крива» – 1 292 пересечения.
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