За сутки 5 человек нарушили режимы границы и КПП

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

5 человек нарушили режим КПП;

1 попытка незаконного ввоза товаров;

6 иностранцев превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

4 водителя проигнорировали правила использования виньеток;

1 человек в конфликте с законом и 2 транспортных средства были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 40 054 перехода. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 20 432. Из общего числа людей, пересекающих границу, 23 543 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 034 пересечения, среди которых 5 841 автомобиль с иностранными номерами.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 7 195 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 5 195 пересечений,

КПП «Атаки» – 5 111 пересечений,

КПП «Скуляны» – 4 628 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 2 955 пересечений,

КПП «Паланка» – 1 118 пересечений,

КПП «Кагул» – 1 966 пересечений,

КПП «Крива» – 1 977 пересечений,

КПП «Костешты» – 1 481 пересечение,

КПП «Вулканешты» – 1 074 пересечения.

Напоминаем о том, что с 5 февраля через совместный контрольно-пропускной пункт “Паланка” могут проезжать все категории транспорта.