За шантаж и угрозы расправой жителю столицы “светит” до 7 лет тюрьмы

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Прокуратура совместно с сотрудниками столичной полиции задержали 40-летнего подозреваемого в шантаже и угрозах убийством. Жертву шантажировали по заказу жены, с которой потерпевший находился в процессе развода.

Подозреваемый, житель столицы, был задержан с поличным в момент, когда угрожал жертве физической расправой. Выяснилось, что “заказчицей” была 36-летняя супруга потерпевшего. Из-за разногласий при разделе имущества в бракоразводном процессе она обратилась к подозреваемому, чтобы тот пригрозил её мужу смертью и заставил отказаться от недвижимости, автомобилей и т. д.

Таким образом, подозреваемый в течение двух месяцев угрожал смертью жертве и его родственникам. 13 февраля мужчину задержали с поличным.

По факту шантажа было возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет со штрафом в размере до 67 500 леев.