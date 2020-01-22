За серию краж крышек канализационных люков троим жителям Флорешт грозит до 4 лет тюрьмы

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Сотрудники Инспектората полиции Флорешт раскрыли серию краж канализационных люков, в результате чего были задержаны трое молодых людей.

По данным пресс-службы полиции, местные органы власти обратились к правоохранителям с просьбой поймать злоумышленников, которые в течение этого месяца украли большое количество крышек канализационных люков, а также 21 метр металлического забора и два электрических трансформатора. В результате следственных мероприятий полицейские идентифицировали и задержали троих подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте от 19 до 24 лет, жители села Рэдулений Векь и города Флорешты.

В результате обыска, который проводился на складе, расположенном на окраине села Рэдулений Векь, полицейские обнаружили 27 крышек канализационных люков и один разобранный электрический трансформатор. Задержанные признали свою вину.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Подозреваемых задержали на 72 часа. Если их вина будет доказана, им грозит до 4 лет лишения свободы.