За решётками молдавской тюрьмы находятся семеро детей до трех лет

За решётками молдавской тюрьмы находятся семеро детей до трех лет

По данным минюста, семеро малышей, которым ещё не исполнилось 3-х лет, проводят свои дни в пенитенциаре со своими матерями.

Они находятся в пенитенциарном учреждении №7 – Руска в специальном блоке под названием «Дом матери», пишет ziarulnational.md.

Молдавское законодательство позволяет заключённым матерям содержать детей в возрасте до 3-х лет в специально отведённом блоке, после чего несовершеннолетних передают родственникам или в специализированные службы по защите прав детей.

Пенитенциарное учреждение №7 – Руска закрытого типа – это единственная тюрьма для женщин в Молдове, в которой на данный момент содержатся 352 человека. На территории учреждения есть сектор открытого типа и полузакрытого для содержания взрослых заключённых, один сектор для содержания несовершеннолетних заключённых и один сектор для содержания беременных женщин и матерей с детьми в возрасте до 3-х лет.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md