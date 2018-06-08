За решётками молдавской тюрьмы находятся семеро детей до трех лет

По данным минюста, семеро малышей, которым ещё не исполнилось 3-х лет, проводят свои дни в пенитенциаре со своими матерями.



Они находятся в пенитенциарном учреждении №7 – Руска в специальном блоке под названием «Дом матери», пишет ziarulnational.md.

Молдавское законодательство позволяет заключённым матерям содержать детей в возрасте до 3-х лет в специально отведённом блоке, после чего несовершеннолетних передают родственникам или в специализированные службы по защите прав детей.

Пенитенциарное учреждение №7 – Руска закрытого типа – это единственная тюрьма для женщин в Молдове, в которой на данный момент содержатся 352 человека. На территории учреждения есть сектор открытого типа и полузакрытого для содержания взрослых заключённых, один сектор для содержания несовершеннолетних заключённых и один сектор для содержания беременных женщин и матерей с детьми в возрасте до 3-х лет.