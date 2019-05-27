За решётками молдавских тюрем находятся более 7 000 человек

0

По состоянию на прошлую неделю, в пенитенциарных учреждениях страны находилось 7 064 человека. 74 человек были освобождены, 63 – задержаны и помещены в следственные изоляторы, 973 участвовали в общественных работах.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 192 учебных часа по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 26 задержанных, а 9 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАП, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 1 мобильный телефон, 1 л алкоголя и другие предметы, запрещённые к передаче заключённым. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.