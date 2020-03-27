За ремонтными работами на столичной очистной станции можно наблюдать онлайн

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Примария Кишинёва сообщает, что за ремонтными работами на очистной станции можно наблюдать в режиме онлайн.

Как уточнил Ион Чебан, в настоящее время дорабатывается новый график строительных работ. Это делается, пишет moldpres.md, для благополучного завершения строительства и установки нового оборудования, а также для того, чтобы подрядчик выполнял работы в установленные сроки.

– На снимках с камер, установленных на территории очистной станции, показан ход работ. Такие кадры будут еженедельно публиковаться на сайте примарии Кишинёва, – пояснил градоначальник.

Работы на очистной станции начались в январе 2017 года и должны завершиться в 2021 году.

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