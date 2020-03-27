За ремонтными работами на столичной очистной станции можно наблюдать онлайн

За ремонтными работами на столичной очистной станции можно наблюдать онлайн

Примария Кишинёва сообщает, что за ремонтными работами на очистной станции можно наблюдать в режиме онлайн.

Как уточнил Ион Чебан, в настоящее время дорабатывается новый график строительных работ. Это делается, пишет moldpres.md, для благополучного завершения строительства и установки нового оборудования, а также для того, чтобы подрядчик выполнял работы в установленные сроки.

– На снимках с камер, установленных на территории очистной станции, показан ход работ. Такие кадры будут еженедельно публиковаться на сайте примарии Кишинёва, – пояснил градоначальник.

Работы на очистной станции начались в январе 2017 года и должны завершиться в 2021 году.

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